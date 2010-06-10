Редактор / контент-менеджер портала

Для развлекательно–познавательного портала требуется Редактор / Контент-менеджер.

Обязанности:

- Ежедневный поиск новой, интересной и уникальной информации для портала. Редактирование, публикация, обновление и наполнение контентом ресурса.

- Написание статей: копирайтинг/ рерайтинг; сотрудничество с копирайтерами, постановка задач.

- Ведение новостной ленты.

- Разработка креативных идей, проектов и страниц портала.

- Модерирование форумом.

- Управление рассылкой, базой данных.

- Участие в продвижении портала, маркетинговых и PR- акциях.

- Администрирование, управление порталом. Постановка тех. заданий для программистов.

Необходим:

Опыт работы в Интернет- изданиях на должности редактора, контент - менеджера.

Опыт в написании мотивационных, ярких и интересных статей.

Опыт работы с CMS (системами управления сайтом), с графическими редакторами ( Photoshop и тд.), в сфере оптимизации и продвижения статей (копирайт/рерайт),

в сфере поисковой оптимизации ( SEO ).

Требуется: ответственный и целеустремленный специалист, партнер и единомышленник, генератор идей и просто позитивный человек.

Женщина, от 23 лет, со знанием английского языка, высшее образование (желательно психологическое).

В перспективе: приобретение опыта в международном проекте, Главный редактор в странах СНГ, управление англо /русскоязычной версией портала. Создание и управление командой. Интересная, креативная и творческая работа.

Режим работы: неполный рабочий день, удаленная. Страна, город проживания – не имеют значения.

Оплата – по договоренности, % от будущих коммерческих проектов.

Реально оценивайте свои возможности, резюме присылайте: [email protected] Буду связываться с каждым и проводить собеседование.