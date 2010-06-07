Менеджер/Редактор

$200
Редактирование и КорректураЗакрыт3 заявки437 просмотров
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На постоянную удаленную работу ищем ответственного и компетентного менеджера.

Основные требования:

•основы HTML и работы с графическим редактором;

•опыт сопровождения интернет ресурсов;

•знание в совершенстве русского языка;

•общие понятия о поисковой раскрутке;

•приветствуется знание английского языка;

•продвинутый пользователь ПК.

Личностные характеристики:

•ответственность;

•коммуникабельность;

•пунктуальность;

•чувство прекрасного и кретивность;

•умение работать в команде.

Функциональные обязанности:

•информационное сопровождение интернет ресурсов;

•литературная обработка, редактирование полученной информации;

•составление объявлений и анкоров;

•оформление статей иллюстрациями и публикация на ресурсах.

Рассматриваются кандидатуры ТОЛЬКО из города Киева.

14 лет назад
P2P
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
34 отзыва
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