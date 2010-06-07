Менеджер/Редактор

ABBYY ls требуется редактор En-Ru - техника, электроника, мобильные телефоны. Резюме и расценки высылать на [email protected] Irene
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную удаленную работу ищем ответственного и компетентного менеджера.
Основные требования:
•основы HTML и работы с графическим редактором;
•опыт сопровождения интернет ресурсов;
•знание в совершенстве русского языка;
•общие понятия о поисковой раскрутке;
•приветствуется знание английского языка;
•продвинутый пользователь ПК.
Личностные характеристики:
•ответственность;
•коммуникабельность;
•пунктуальность;
•чувство прекрасного и кретивность;
•умение работать в команде.
Функциональные обязанности:
•информационное сопровождение интернет ресурсов;
•литературная обработка, редактирование полученной информации;
•составление объявлений и анкоров;
•оформление статей иллюстрациями и публикация на ресурсах.
Рассматриваются кандидатуры ТОЛЬКО из города Киева.
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