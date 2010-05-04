Крупному порталу требуется редактор ночной смены (с 00.00 до 06.00, 7 дней в неделю, включая праздники) Интенсивная, но интересная и творческая работа. Обязанности: 1) Обработка материалов пользователей 2) Написание собственных небольших материалов (в стиле гонзо) 3) Следить за состоянием главной ...
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Уважаемые коллеги, здравствуйте!
На постоянную работу требуются редакторы с немецкого языка.
Заказчик – крупный немецкий концерн.
Характер работы: редактирование переводов с немецкого и на немецкий язык инструкций по ремонту автомобилей.
Требования к кандидатам:
- высшее (предпочтительно) техническое или лингвистическое образование;
- приветствуется опыт работы в сфере технического перевода;
- знание устройства автомобиля, личный опыт ремонта;
- приветствуется умение работать в системе TRADOS
Условия сотрудничества:
- оплата от 80 руб. за страницу (1800 знаков с пробелами) оригинала;
- возможность повышения оплаты при хорошем качестве работы и высокой организованности;
- постоянная загрузка, ежемесячная оплата;
- предоставление справочных материалов, возможность консультации с заказчиком.
Для наиболее быстрого рассмотрения Вашей анкеты и выполненных тестов просьба
зарегистрироваться на нашем сайте и оформить заявку на вакансию.
Название: Немецкий язык, редактор (ED_DE-RU)
http://213.33.171.83/v8neotech/offsiteVakan.aspx – описание и тест.
По всем вопросам – в личку, либо по телефонам или e-mail.
Дарья Никитина
ООО «БТД МегаТекст» & «Неотек»
тел. +7 (495) 787 33 31 (доб. 216)
факс +7 (495) 787 11 89
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