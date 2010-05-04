Уважаемые коллеги, здравствуйте!

На постоянную работу требуются редакторы с немецкого языка.

Заказчик – крупный немецкий концерн.

Характер работы: редактирование переводов с немецкого и на немецкий язык инструкций по ремонту автомобилей.

Требования к кандидатам:

- высшее (предпочтительно) техническое или лингвистическое образование;

- приветствуется опыт работы в сфере технического перевода;

- знание устройства автомобиля, личный опыт ремонта;

- приветствуется умение работать в системе TRADOS

Условия сотрудничества:

- оплата от 80 руб. за страницу (1800 знаков с пробелами) оригинала;

- возможность повышения оплаты при хорошем качестве работы и высокой организованности;

- постоянная загрузка, ежемесячная оплата;

- предоставление справочных материалов, возможность консультации с заказчиком.

Для наиболее быстрого рассмотрения Вашей анкеты и выполненных тестов просьба

зарегистрироваться на нашем сайте и оформить заявку на вакансию.

Название: Немецкий язык, редактор (ED_DE-RU)

http://213.33.171.83/v8neotech/offsiteVakan.aspx – описание и тест.

По всем вопросам – в личку, либо по телефонам или e-mail.

Дарья Никитина

ООО «БТД МегаТекст» & «Неотек»

тел. +7 (495) 787 33 31 (доб. 216)

факс +7 (495) 787 11 89

[email protected]

www.neotech.ru

www.megatext.ru