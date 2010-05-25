Ночной редактор

Крупному порталу требуется редактор ночной смены (с 00.00 до 06.00, 7 дней в неделю, включая праздники)

Интенсивная, но интересная и творческая работа.

Обязанности:

1) Обработка материалов пользователей

2) Написание собственных небольших материалов (в стиле гонзо)

3) Следить за состоянием главной страницы Портала

4) Прочие задания (искать и ставить определенные материалы, формировать подборки и т.д.)

Требования:

1) Профильный опыт работы (редакторской, желателен опыт работы с чужими текстами)

2) Эрудированность, знание основных трендов в российском "информационном поле"

3) Умение работать быстро

4) Умение работать в команде

5) Безупречный русский язык

6) Уверенное знание программ по работе с веб-графикой (например, Photoshop или его приложение ImageReady)

з/п - от 15 до 25 тысяч рублей (по результатам работы)

Мы ищем человека, с которым мы могли бы сотрудничать продолжительное время.

Возраст - от 23 лет. Высшее образование является преимуществом.

Внимание! Свои предложения направляйте в личку, в письме обязательно описывайте Ваш опыт по пунктам наших требований.