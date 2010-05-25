Ночной редактор

Нужен редактор на проект посвященный предстоящему чемпионату, нужно сделать новостной сайт с грамотно продуманной структурой. От Вас опыт в работе со спортивными изданиями и поиском журналистов, и фанатов. В обязанности входит всё что касается структуры и наполнения ...
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Крупному порталу требуется редактор ночной смены (с 00.00 до 06.00, 7 дней в неделю, включая праздники)
Интенсивная, но интересная и творческая работа.
Обязанности:
1) Обработка материалов пользователей
2) Написание собственных небольших материалов (в стиле гонзо)
3) Следить за состоянием главной страницы Портала
4) Прочие задания (искать и ставить определенные материалы, формировать подборки и т.д.)
Требования:
1) Профильный опыт работы (редакторской, желателен опыт работы с чужими текстами)
2) Эрудированность, знание основных трендов в российском "информационном поле"
3) Умение работать быстро
4) Умение работать в команде
5) Безупречный русский язык
6) Уверенное знание программ по работе с веб-графикой (например, Photoshop или его приложение ImageReady)
з/п - от 15 до 25 тысяч рублей (по результатам работы)
Мы ищем человека, с которым мы могли бы сотрудничать продолжительное время.
Возраст - от 23 лет. Высшее образование является преимуществом.
Внимание! Свои предложения направляйте в личку, в письме обязательно описывайте Ваш опыт по пунктам наших требований.
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