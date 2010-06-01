Нужен корректор текстов на постоянной основе

Всем, кто откликнулся на предыдущую вакансию - огромное спасибо.

К сожалению, мы, наверное, неправильно сформулировали название вакансии - нам нужен удаленный корректор с ИДЕАЛЬНЫМ ЗНАНИЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА!! Т.е. грамматика, пунктуация, вычитка текста вообще (несогласованность предложений, повторяющиеся слова и т.п.). Правка стиля как таковая не нужна.

Обязательно профильное образование.

Стоимость такой работы оцениваем в 10 рублей за 1000 знаков. Объем - ежемесячный 160- 200 страничный журнал формата А5.

Тексты обычно сваливаются по мере написания их авторами, но бывают периоды когда одновременно приходит очень большой объем. Вот как сейчас, например. Т.е. у вас должно быть время для нашей работы.

Оплата в рублях вебмани (возможен банковский перевод).

Дабы ускорить процесс, предлагаем сразу выполнить тестовую работу - в приложенном файле. Это, конечно, намеренно выполненный с ошибками текст. Обычно тексты требуют минимум правки - весь номер выпускающий вычитывает за несколько часов.

Подготовить его нужно по всем правилам типографики. В общем, ориентирутесь на то, что после вашей работы текст должен прямиком пойти в печать.

В тексте могут быть сознательно неправильные "стебовые" фразы, слова, ориентированные на молодежную аудиторию.

Тест отсылайте сразу на мой ящик [email protected] с темой "корректор"