Для развлекательно–познавательного портала требуется Редактор / Контент-менеджер. Обязанности: - Ежедневный поиск новой, интересной и уникальной информации для портала. Редактирование, публикация, обновление и наполнение контентом ресурса. - Написание статей: копирайтинг/ рерайтинг; сотрудничество с копирайтерами, постановка задач. - ...
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Уважаемые господа, требуется редактор на удаленку для вычитки небольших (1,5 К, 1500 знаков) статей информационного содержания (статьи в большом количестве). Укажите ваши ставки за 1К и какой объем в день выполним максимально. Спасибо.
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