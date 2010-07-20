Необходим корректор для проверки текста на сайте на орфографические, пунктуационные, стилистические и грамматические ошибки.

Обязателен опыт работ, отличное знание русского языка.

Нужно только проверить текст и выявить ошибки, исправить их, изменять сам текст не нужно.

Нужно проверить 2 сайта

www.s-s-v.ru

www.p-p-t.ru

Работа разовая. Требуется один или два исполнителя.

Цены указывайте свои. Писать только в проект.

Жду предложений.