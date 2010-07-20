Корректор

Редактирование и КорректураЗавершен2 заявки1036 просмотров
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Необходим корректор для проверки текста на сайте на орфографические, пунктуационные, стилистические и грамматические ошибки.

Обязателен опыт работ, отличное знание русского языка.

Нужно только проверить текст и выявить ошибки, исправить их, изменять сам текст не нужно.

Нужно проверить 2 сайта

www.s-s-v.ru

www.p-p-t.ru

Работа разовая. Требуется один или два исполнителя.

Цены указывайте свои. Писать только в проект.

Жду предложений.

13 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранные исполнители
alvarez
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
Прекрасная работа в срок и качественно. Рекомендую.
Осталась очень довольна нашим сотрудничеством: задача была поставлена четко и ясно - так, что не осталось никаких вопросов, оплата поступила в срок. Всем рекомендую работать с Марией!
v15a
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$22
Качественно и в срок. Приятно работать. Рекомендую.
С этим заказчиком всегда можно договориться при решении спорных вопросов, возникающих по ходу работы. Можно не сомневаться и смело сотрудничать с Марией!
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