Ищу рерайтера

Нужен рерайтер для постоянного сотрудничества.

Хотелось бы доверять как себе, поэтому кто в себе не уверен, не пишите.

Предлагайте цену на тестовый период - 1 неделя. Далее возможно повышение

Необходимы грамотность, обязательность (без детских отговорок).

Темы различные, бывают узкотематические тексты.

Оставляйте предложения здесь, с теми, кто интересует, свяжусь.

Студиям прошу не беспокоиться