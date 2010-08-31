Расшифровщик аудиозаписей

Редактирование и КорректураЗакрыт22 заявки708 просмотров
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Обязанности:

- перевод устной речи с носителя в текстовый формат;

- последующее редактирование расшифрованного текста для исправления пунктуационных, орфографических ошибок.

Требования:

- Ответственное отношение к работе;

- от 5 часов времени в день для данной работы в свободном графике;

- высокая грамотность;

- скорость набора от 200 ударов в минуту.

Присылайте нам свои резюме по адресу: [email protected].

13 лет назад
gul_nara
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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