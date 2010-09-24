Расшифровщик аудиозаписей. Наборщик текста.

На постоянную работу требуется человек. Нужно: Искать недорогие статьи на advego.ru или другой текстовой бирже, по нужным темам. Снабжать их картинкой и публиковать на сайте. Модерировать содержание сайта. тестовое задание: 1. выбрать любую тематику из : * Красота ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются грамотные и ответственные люди, способные качественно расшифровывать аудиозаписи лекций, интервью и т. п. и представлять результат в формате документа MS Word.
Оплата – 1 рубль за 70 печатных знаков с пробелами.
Работать можно дома, передача файлов исходных материалов и результатов расшифровки осуществляется через Интернет. Таким же образом производится оплата.
Если вы не имеете достаточного образования и пишете неграмотно – просим не беспокоить.
C подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: www.shkp.ru/other/3.
Пожалуйста, не пишите ответов типа «стучите в асю», «вот мои контакты», «сообщите подробности» и т.п. Пройдя по приведенной выше ссылке, вы сможете получить все те же сведения об этой работе, которые я бы сообщил в приватной переписке.
Пожалуйста, не пишите мне приватных сообщений «в личку». Мой е-мейл – [email protected]. Пройдите по ссылке, ознакомьтесь с требованиями и правилами, обратите особое внимание на раздел «Пробные файлы» и, если сделаете, отправьте тестовые расшифровки мне на почту. Именно их мне нужно увидеть, чтобы решить вопрос о нашем сотрудничестве.
Николай Куликов
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