Здравствуйте.

Нужен человек, который будет исправлять ошибки в предложенном тексте. Пунктуация, орфография и т.д.

Тексты маленькие, работы немного как и денег на оплату. На постоянной основе.

Пол, возраст, стаж не важен. Частое нахождение Онлайн и наличие скайпа или icq будет плюсом.