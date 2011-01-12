Woldemar79

$75
Перевод с видео на текст. Шрифт: Courier New. Рамзер: 16. Продолжительность видео 1час. Срок выполнения работы 3 дня. Бюджет 75$
Прочее6 заявок
Закрыт
14 лет назад
Перевод с видео на текст. Шрифт: Courier New. Рамзер: 16. Продолжительность видео 1час. Срок выполнения работы 3 дня. Бюджет 75$
На одном листе 10 - 15 слов в схемах, нужно их перевести и оформить внизу листа легендой. Оплата 3 $ за 1 лист. Оплата в течении 30 дней. Дата сдачи 22,01,2011 к 17,00 (вечер)
Перевод текста с английского на русский тематика (медицина) 47 стр. 3 $ за 1 страницу, срок выполнения до 14.01.2011 (вечер). Оплата в течении 30 дней.
Перевод с английского на русский 69 стр.