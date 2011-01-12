Woldemar79

Владимир Новиков Woldemar79

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Fresh look at things

Отзывы фрилансеров

BillyBoy
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$117
10 баллов
14 лет назад
Перевести схемы и сделать их легендой
Прекрасное сотрудничество. Владимир всегда на связи, никуда не пропадает. Оплачивает строго по договоренности.
Мне понравилось как работает Алексей. Он всегда на связи, оперативен и качественно выполняет работу.
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