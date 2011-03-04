Перевести схемы и сделать их легендой

$117
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Завершен3 заявки263 просмотра

На одном листе 10 - 15 слов в схемах, нужно их перевести и оформить внизу листа легендой. Оплата 3 $ за 1 лист. Оплата в течении 30 дней. Дата сдачи 22,01,2011 к 17,00 (вечер)

14 лет назад
Woldemar79
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

BillyBoy
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$117
1 день
Мне понравилось как работает Алексей. Он всегда на связи, оперативен и качественно выполняет работу.
Прекрасное сотрудничество. Владимир всегда на связи, никуда не пропадает. Оплачивает строго по договоренности.

Заявки фрилансеров

BillyBoy
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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