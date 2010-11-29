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Коммерческое предложение, сувенирная мастерская
Добрый день. Требуется сделать коммерческое предложение для сувенирной мастерской, предложение будет рассылаться по фирмам города. Упор делаем на кружки с символикой, для самих предприятий и проведения акций и просто как атрибут для сотрудников
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