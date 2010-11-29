Коммерческое предложение, сувенирная мастерская

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Закрыт15 заявок271 просмотр

Добрый день. Требуется сделать коммерческое предложение для сувенирной мастерской, предложение будет рассылаться по фирмам города. Упор делаем на кружки с символикой, для самих предприятий и проведения акций и просто как атрибут для сотрудников

14 лет назад
Fray919
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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