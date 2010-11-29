Рекламные объявления

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Закрыт3 заявки174 просмотра

Работа для людей которые занимались писали такие объявления и знают как правильно составлять объявления.

Необходимо придумать и написать рекламные объявления для гугл адвордс.

требования:

1. красивые тексты

2. Желательно по 4,5 разных объявления на 1 группу товаров

группы товаров:

1. Тележки

2. Рокла

3. Гидравлические тележки

4. Штабелер.

5. Гидравлические штабелеры

14 лет назад
marcouk
Руслан 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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