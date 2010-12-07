Нужна юридическая помощь по бюджету.

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Закрыт6 заявок277 просмотров

Ищу специалиста разбирающегося в бюджете местного городского самоуправления.

Нужно проанализировать городской бюджет - найти огрехи и нестыковки.

Оплата по договорённости (скайп и аська в профиле)

14 лет назад
vik-tor
Виктор 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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