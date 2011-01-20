Перевод текста с английского на итальянский.

Друзья, на длительный проект по переводу (2 месяца, постоянная загруженность) требуется грамотный переводчик или группа переводчиков для перевода текста с Китайского языка на Русский. Тематика - игровая индустрия (интернет). Знание и использование Традоса обязательно! ...