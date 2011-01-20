Перевод текста с английского на итальянский.

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Завершен6 заявок201 просмотр

Здравствуйте!

Требуется перевод текста для сайта с английского языка на итальянский.

Нужен хороший перевод, уважающий специфику интернет-словаря.

Документы прилагаются.

Уважаемые переводчики, жду ваших предложений и цены.

14 лет назад
vinci
55 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$74
7 дней
Отличная работа! Спасибо! Всем рекомендую: профессионально и в срок.
Приятно работать с такими профессионалами, как Юлия - надежный заказчик и приятный человек. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад

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