Перевод комикс статей (часть 1)

$1800
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Закрыт21 заявка718 просмотров

Добрый День! Уважаемые Отличники Иностранного Языка!

Требуется перевести с Английского языка очередные - 600 статей

Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано!

Объём статей различный но не роман Война и Мир!

Все статьи предоставляются сразу и результат ожидается по 100 статей в месяц, не частями!

Требования к переводу - качество и достоверность.

Обязательно присутствует пробный перевод! (что бы понять специфику работы) ... Мне предоставлять нужно просто любые 500 знаков из приложенного файла...

Также предоставляется, архив из 100 статей для восприятия среднего объёма работы.

Оплата за работу - 1 статья - 3$!

Минимальный объём - 100 статей в месяц!

Оплата производится только после полностью выполненной работы!

Без какой либо предоплаты!

Любое предложение рассматривается! приветствуется! оплачивается!

Убедительная просьба, не надо рассказывать мне о знаках и их количествах и прочих вещах ...

У меня есть к Вам предложение и оно указано выше, Ваша задача - решение принять работу или пройти мимо.

Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении ...

Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.

Обязательно указывайте свой ник на сайте!

Оплата производится по Webmoney!

14 лет назад
Schiller22
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

M16
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Moklakova
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$1800
30 дней

Заявки фрилансеров

M16
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
Moklakova
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад

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