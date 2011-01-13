Перевод комикс статей (часть 1)

Добрый День! Уважаемые Отличники Иностранного Языка!

Требуется перевести с Английского языка очередные - 600 статей

Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано!

Объём статей различный но не роман Война и Мир!

Все статьи предоставляются сразу и результат ожидается по 100 статей в месяц, не частями!

Требования к переводу - качество и достоверность.

Обязательно присутствует пробный перевод! (что бы понять специфику работы) ... Мне предоставлять нужно просто любые 500 знаков из приложенного файла...

Также предоставляется, архив из 100 статей для восприятия среднего объёма работы.

Оплата за работу - 1 статья - 3$!

Минимальный объём - 100 статей в месяц!

Оплата производится только после полностью выполненной работы!

Без какой либо предоплаты!

Любое предложение рассматривается! приветствуется! оплачивается!

Убедительная просьба, не надо рассказывать мне о знаках и их количествах и прочих вещах ...

У меня есть к Вам предложение и оно указано выше, Ваша задача - решение принять работу или пройти мимо.

Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении ...

Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.

Обязательно указывайте свой ник на сайте!

Оплата производится по Webmoney!