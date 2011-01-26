Удаленный перевод на немецкий язык

$50
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Завершен4 заявки372 просмотра

Требуется переводчик немецкого языка для перевода художественной статьи (3084 знаков без пробелов) с русского на немецкий, тематика туризм. Нужен качественный перевод.

Оплата: Webmoney, Paypal.

Прошу перевести следующий пример текста и указать цену Вашего перевода:

"Богатство природы и рельеф острова удивляет своим многообразием: зеленые живописные равнины, непревзойденным образом переходят в высокие возвышенности и скалы, снежная шапка вулкана «Тейде» возвышается над лунной вулканической пустыней."

14 лет назад
YIY
46 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

frau_marta
Мария 
41 год
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$22
1 день
Переводом на немецкий язык очень доволен! Отличное качество перевода!

Заявки фрилансеров

frau_marta
Мария 
41 год
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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