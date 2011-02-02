Перевести сайт и разместить англ. версию

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Завершен17 заявок285 просмотров

Нужно перевесьти саqт www.obmendomom.ru

Также нужен человек, который размесьтит англоязычную версию на www.obmendomom.ru

Пишите цены, переводчик нужен только с отзывами!

14 лет назад
seo-prod
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад
$30
3 дня
Отлично справилась с заданием в установленные сроки, советую к работе.
Иван - отличный заказчик. Четко ставит задачу и не торопит со сроками :) Оплату произвел сразу после сдачи работы. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад