СРОЧНО! Перевод 4 статей - коротких - около 1000 символов. С Английского на Руский
Перевод с английского уроков по Photoshop
Нужно каждую неделю переводить по 2 урока работы в фотошоп. Очень желательно иметь базовые знания photoshop для правильного перевода терминов. Каждый урок около 10 000 знаков.
Результат нужно заливать в HTML по FTP на сайт. Базовые знания html обязательны! В html страницу должны быть вставленный картинки из оригинальной английской статьи, но больше никакого оформления страницы делать не нужно. Т.е. верстать что-то сложное и работать с css не потребуется.
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Я ошибся - это вакансия, а не проект.
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