Перевод с английского уроков по Photoshop

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Завершен10 заявок290 просмотров

Нужно каждую неделю переводить по 2 урока работы в фотошоп. Очень желательно иметь базовые знания photoshop для правильного перевода терминов. Каждый урок около 10 000 знаков.

Результат нужно заливать в HTML по FTP на сайт. Базовые знания html обязательны! В html страницу должны быть вставленный картинки из оригинальной английской статьи, но больше никакого оформления страницы делать не нужно. Т.е. верстать что-то сложное и работать с css не потребуется.

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Я ошибся - это вакансия, а не проект.

CSSHTML
14 лет назад
mihse
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Inngrid
45 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$46
7 дней
Анастасия не только хорошо переводит, но и оформляет перевод в html и заливает на сайт. Очень доволен сотрудничеством.
С Михаилом приятно работать: чёткое задание, своевременная предоплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Inngrid
45 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад