Перевод с английского на итальянский

$5
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Завершен3 заявки184 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно к воскресенью сделать небольшой перевод с английского на итальянский трех e-mail

всего 500 с чем то знаков.

Оплата 5 usd

14 лет назад
vinci
55 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

dextabilizer
Владимир 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличный профессиональный перевод. Спасибо, Владимир!
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Заявки фрилансеров

dextabilizer
Владимир 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад