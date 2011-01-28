Лингвист-переводчик
Профессиональный лингвист-переводчик с 8 летним опытом работы в сфере переводов.
Основные направления перевода:
ENG>RUS>ENG
ITA>RUS>ITA
ESP>RUS
FRA>RUS
DEU>RUS
Минимальная ставка 4$ / 1000 знаков с пробелами.
mailto: dextabilizer( at )mail.ru
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Отзывы заказчиков
$18
10 баллов
13 лет назад
Понял исходный текст и отлично втянулся в историю. Лучший перевод который доводилось видеть. Рекомендую!
$5
10 баллов
13 лет назад
Отличный профессиональный перевод. Спасибо, Владимир!
Переводы
2 отзыва
от $6
от 1 дня
нет рейтинга