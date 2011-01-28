dextabilizer

Владимир dextabilizer

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Лингвист-переводчик

Профессиональный лингвист-переводчик с 8 летним опытом работы в сфере переводов.

Основные направления перевода:

ENG>RUS>ENG

ITA>RUS>ITA

ESP>RUS

FRA>RUS

DEU>RUS

Минимальная ставка 4$ / 1000 знаков с пробелами.

mailto: dextabilizer( at )mail.ru

Отзывы заказчиков
av_newlife
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$18
10 баллов
13 лет назад
Перевод: Англ. -> Рус.
Понял исходный текст и отлично втянулся в историю. Лучший перевод который доводилось видеть. Рекомендую!
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Ответный отзыв
vinci
54 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Перевод с английского на итальянский
Отличный профессиональный перевод. Спасибо, Владимир!
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Ответный отзыв
Переводы
2 отзыва
от $6
от 1 дня
нет рейтинга