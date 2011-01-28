Перевод: Англ. -> Рус.

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Завершен27 заявок456 просмотров

Перевод данного текста: http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/January%202011/salusa__26january2011.htm

Указывайте сразу стоимость перевода за весь данный текст, а не за кол-во знаков и т.д.!

14 лет назад
av_newlife
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

dextabilizer
Владимир 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$18
1 день
Понял исходный текст и отлично втянулся в историю. Лучший перевод который доводилось видеть. Рекомендую!
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stan_098
Ильдар 
31 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все круто, за работу все было выплачено в сроки. Приятно иметь дело с таким человеком. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dextabilizer
Владимир 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
stan_098
Ильдар 
31 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад