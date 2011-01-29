Сделать текстовые версии видео на английском

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Завершен12 заявок233 просмотра

Здравствуйте!

Нужно написать написать диалоги с видеороликов

http://www.youtube.com/watch?v=2f1qsK_Y0iY 1:20

http://www.youtube.com/watch?v=opSwqCi2Akk 0:50

http://www.youtube.com/watch?v=HDDuW0X01pY 1:19

http://www.youtube.com/watch?v=9IC03zWhZ64 1:50

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14 лет назад
Serguei
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Vilmar
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Дмитрий быстро и четко выполнил свою работу. Было приятно иметь с ним дело, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень приятно работать с Сергеем, своевременная оплата. Жду дальнейшего сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Vilmar
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад