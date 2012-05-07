Vilmar

Дмитрий Vilmar

 
33 годаБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Портфолио
Отзывы заказчиков
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$26
10 баллов
10 лет назад
Перевод 23 тыс. зн. с русского на английский.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
OnArsy
Арсен 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$27
10 баллов
12 лет назад
Перевод текста (RUS -> EN)
Дмитрий, снова благодарю Вас за качественно выполненную работу!
В очередной раз приятно работать с Арсеном. И в очередной раз не могу не порекомендовать к сотрудничеству!
Ответный отзыв
OnArsy
Арсен 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$65
10 баллов
12 лет назад
Перевод RUS -> EN
В очередной раз Дмитрий выделился на фоне остальных участников за счёт предложенных конкурентоспособных цены и сроков.
Как всегда приятно работать с Арсеном, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
OnArsy
Арсен 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$22
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Супранович Дмитрий (Vilmar)
Быстро и качественно. Советую!
Как всегда приятно работать, своевременная оплата, рекомендую к сторудничеству!
Ответный отзыв
OnArsy
Арсен 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$13
10 баллов
12 лет назад
Перевод 10 статей (Объём ~10'000 сим-ов) RUS -> EN
Ув., Дмитрий! Благодарю Вас за сотрудничество по данному проекту! Для будущих заказчиков: - Отличный перевод с EN на RU - Точно в указанные сроки
Хороший заказчик, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Переводы
6 отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга