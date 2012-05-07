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- Медицинский перевод RU - EN140 просмотров
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- Перевод делового письма EN - RU120 просмотров
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- Example Translation100 просмотров
Отзывы заказчиков
$26
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$27
10 баллов
12 лет назад
Дмитрий, снова благодарю Вас за качественно выполненную работу!
Ответный отзыв
В очередной раз приятно работать с Арсеном. И в очередной раз не могу не порекомендовать к сотрудничеству!
$65
10 баллов
12 лет назад
В очередной раз Дмитрий выделился на фоне остальных участников за счёт предложенных конкурентоспособных цены и сроков.
Ответный отзыв
Как всегда приятно работать с Арсеном, рекомендую к сотрудничеству.
$22
10 баллов
12 лет назад
Быстро и качественно. Советую!
Ответный отзыв
Как всегда приятно работать, своевременная оплата, рекомендую к сторудничеству!
$13
10 баллов
12 лет назад
Ув., Дмитрий! Благодарю Вас за сотрудничество по данному проекту! Для будущих заказчиков: - Отличный перевод с EN на RU - Точно в указанные сроки
Ответный отзыв
Хороший заказчик, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Переводы
6 отзывов
от $2
от 1 дня
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