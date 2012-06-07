Перевод текста (RUS -> EN)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен3 заявки121 просмотр

Здравствуйте, ув. Переводчики!

Требуется перевести примерно 18 тыс. символов русского текста на английский.

В заявке указывайте сроки и стоимость.

Заранее благодарен!

13 лет назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vilmar
34 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$27
2 дня
Дмитрий, снова благодарю Вас за качественно выполненную работу!
В очередной раз приятно работать с Арсеном. И в очередной раз не могу не порекомендовать к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Vilmar
34 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад