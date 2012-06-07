Нужно перевести технический (ИТ) текст на русский. Файл приложен.
Перевод текста (RUS -> EN)
Здравствуйте, ув. Переводчики!
Требуется перевести примерно 18 тыс. символов русского текста на английский.
В заявке указывайте сроки и стоимость.
Заранее благодарен!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Переводы2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Требуются опытные переводчики с китайского языка. Ставка - 200 рублей за 1800 знаков конечного русского текста.Переводы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
в сообщениях указывайте: 1. цену за 1000 знаков 2. сколько знаков в день можете переводить именно для меня 3. примеры работПереводы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Христианская тематикаЗавершен13 лет назад
Перевести несколько страниц на английский.Завершен13 лет назад
- $50
Полстраницы А4. Надо перевести шапку документа, несколько полей таблицы и три строчки под таблицей Цена 10$Переводы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен перевод технической статьи для сайта. Объем 4 страницы 12 кеглем ф.А4Завершен13 лет назад
Текст в виде комерческого предложения.Завершен13 лет назад
- $100
Здравствуйте! Необходим перевод 15 страниц дипломного проекта на английский язык. Работа по гуманитарной специальности, поэтому перевод довольно простой. Предлагайте ваши цены за перевод здесь или в личку. Сроки горят: необходимо перевести до среды-четверга(утро).Завершен13 лет назад
Нужно веревести примерно 4 листа текста, желательно сегодня. Сколько будет стоить?Переводы8 заявокЗакрыт13 лет назад