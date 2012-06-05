Перевод художественного текста с китайского

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Закрыт4 заявки127 просмотров

Требуются опытные переводчики с китайского языка. Ставка - 200 рублей за 1800 знаков конечного русского текста.

13 лет назад
ellochka0410
Даниелла 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров