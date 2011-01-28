Перевод текста о текстильном борудовании

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен4 заявки176 просмотров

Англо-русский перевод

12 страниц текста крупным шрифтом (10-20 строк на странице) с рисунками

необходимо сделать сегодня

500 рублей яндексами

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14 лет назад
S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Volna1
Юлия 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$18
1 день
Все быстро сделано быстро и крайне качественно рекомендую к сотрудничеству
Адекватный заказчик и приятный в общении молодой человек. Моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Volna1
Юлия 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад