Перевод новостей и статей (скалолазание)

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Завершен8 заявок840 просмотров

Нужно врямя от времени переводить статьи и новости по скалолазной тематике.

пример http://www.climbapedia.com/en/articles/la-capelle-banned-to-climbers/

Сколько будет стоить такой перевод?

14 лет назад
laser
55 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

alex-crimea
Александр 
61 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличный переводчик, быстро вник в специфическую тематику. Понравился стиль переводов.
Четко поставленная задача, моментальная оплата, впечатления от сотрудничества только положительные. Очень приятно работать с такими заказчиками.

Заявки фрилансеров

alex-crimea
Александр 
61 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад