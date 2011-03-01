Англо-русский перевод 12 страниц текста крупным шрифтом (10-20 строк на странице) с рисунками необходимо сделать сегодня 500 рублей яндексами добавляйте заявки и сразу пишите в асю
Перевод новостей и статей (скалолазание)
Нужно врямя от времени переводить статьи и новости по скалолазной тематике.
пример http://www.climbapedia.com/en/articles/la-capelle-banned-to-climbers/
Сколько будет стоить такой перевод?
Выбранный исполнитель
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