Нужен перевод на немецкий

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен1 заявка178 просмотров

Всем привет.

Требуется перевод на немецкий.

Источник есть как на английском, так и на русском.

Текст совсем маленький, одна-две страницы.

С нетерпением жду от вас предложений.

Оставляйте аську или скайп.

14 лет назад
my_killer
Максим 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dima1304
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Выполнил свою работу на отлично.
Павел очень хороший и ответственный заказчик. Тактичен, всегда на связи. Оплата сразу после работы. Сотрудничеством очень доволен.

Заявки фрилансеров

dima1304
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод: Англ. -> Рус.

    Перевод данного текста: http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/January%202011/salusa__26january2011.htm Указывайте сразу стоимость перевода за весь данный текст, а не за кол-во знаков и т.д.!

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать текстовые версии видео на английском

    Здравствуйте! Нужно написать написать диалоги с видеороликов http://www.youtube.com/watch?v=2f1qsK_Y0iY 1:20 http://www.youtube.com/watch?v=opSwqCi2Akk 0:50 http://www.youtube.com/watch?v=HDDuW0X01pY 1:19 http://www.youtube.com/watch?v=9IC03zWhZ64 1:50 В обычный txt файл

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод сайта EN-RU

    Необходимо сделать хороший перевод сайта с английского языка на русский (около 30-40 стр.). Перевод должен быть качественным, текст должен быть "вкусным" и производить впечатление на посетителей сайта, побуждать их к регистрации. ...

    Переводы24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод текста о текстильном борудовании

    $17

    Англо-русский перевод 12 страниц текста крупным шрифтом (10-20 строк на странице) с рисунками необходимо сделать сегодня 500 рублей яндексами добавляйте заявки и сразу пишите в асю

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод с английского на итальянский

    $5

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно к воскресенью сделать небольшой перевод с английского на итальянский трех e-mail всего 500 с чем то знаков. Оплата 5 usd

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется перевод и закадровое озвучивание youtube

    Требуется перевод и закадровое озвучивание видео тестов и обзор на техническую и авто тематику, продолжительность видео примерно от 1 до 10 минут. Расценки, 0,5$ за минуту. Так же требуются текстовые переводчики на аналогичную ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание/правка текстов + перевод English

    Задача: Создание текстов, корректировка и перефразировка текущих текстов, перевод текстов на Английский (или сразу создание на Английском языке) Тема: Электронная Коммерция, Magento Кандидат обладать достаточными техническими знаниями в области ...

    Magento
    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад