Всем привет. Требуется перевод на немецкий. Источник есть как на английском, так и на русском. Текст совсем маленький, одна-две страницы. С нетерпением жду от вас предложений. Оставляйте аську или скайп.
Перевод статьи
Перевод ряда статей на англ. яз.
http://womenmagazine.net/health/527-samye-poleznye-produkty-na-planete.html
http://womenmagazine.net/health/506-vitaminy-i-krasota.html
http://womenmagazine.net/house/517-prazdnichno-serviruem-novogodnij-stol.html
Цену пожалуйста указівайте за весь объем работ и за 1000 знаков - отдельно
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Перевод данного текста: http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/January%202011/salusa__26january2011.htm Указывайте сразу стоимость перевода за весь данный текст, а не за кол-во знаков и т.д.!Переводы2 исполнителяЗавершен14 лет назад
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