Во вложении. Требуется грамотный перевод, в том числе, разобраться и понятным образом для немецкого специалиста перевести все медицинские/химические аббревиатуры. Предлагаемая оплата: 170 рублей (обсуждается в обе стороны).
Судебное решение
СРОЧНО!!! Требуется переводчик с литовского на русский для перевода судебного решения. Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество. Желательна практика перевода также на английский язык.
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