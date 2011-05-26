UML моделирование, Ruby on Rails

Есть множество GPS-трекеров, отправляющих строчки со своими координатами, необходимо реализовать многопоточный ява-сервер, который бы слушал определенный порт, и заносил точки в базу данных. Сервер только принимает сигналы от трекеров и заносит их в бд. Также в БД ...
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Требуется создать две UML - диаграммы:
1. Use Case диаграмму для системы Basecamp, показать основные возможности Basecamp'а.
2. Диаграмму классов Ruby on Rails (Контроллер и др.), показать открытые методы
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