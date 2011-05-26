UML моделирование, Ruby on Rails

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Требуется создать две UML - диаграммы:

1. Use Case диаграмму для системы Basecamp, показать основные возможности Basecamp'а.

2. Диаграмму классов Ruby on Rails (Контроллер и др.), показать открытые методы

13 лет назад
CarterF1
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад