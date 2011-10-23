Есть 2 сервера под линукс убунту, один выполнял роль роутера другой клиент сервера.

Был поднят модуль с дополнительными функциями фильтрации кеш трафика.

настройка роутера под линукс убунту, есть дополнительный модуль , Настройка самого модуля и компиляция его на сервере, взаимодействие его с маршуртиризацией.

Роутер будет работать на внешнем канале провайдера и отдавать инет пользователям.

Роутер должен взаимодействовать вместе с серверами сквидов, которые обрабатывают входящий трафик и отдают обратно пользователям.

Так же роутер должен уметь, чтобы все пользователи проходящие через сквиды, выходили в инет со своим белым реальным ип аддресом.