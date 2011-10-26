Apache и nginx

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен8 заявок178 просмотров

Домен http://www.destructotrucks.com.ua/ ведёт на главный сайт sk8.od.ua Этого быть не должно

ApacheNginx
14 лет назад
kaplan
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

grossroot
Роман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Быстро , качественно , не дорого. Доволен

Заявки фрилансеров

grossroot
Роман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад