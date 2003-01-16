Настройка сервера под видео

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт9 заявок170 просмотров

Требования следующие:

FFMPEG

MPLAYER

MENCODER

FLVTOOL2

MP4Box

Lighttpd Streaming

Apache mod_flvx video streaming

Apache mod_h264 streaming

RTMP streaming

оставьте цену, icq или skype

Apache
14 лет назад
advertdesign
Алексей 
38 лет
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настройка Debian 6 под ClipShare

    $10

    Имеется сервер под управлением Debian 6 squeeze. Нужно подготовить этот сервер, что-бы нормально работал скрипт ClipShare. Половину вроде сделал. Дальше не смог. А так же нужно настроить нормально CGI работу Apache. Некоторые скрипт не работают. ...

    ApacheDebian
    Настройка сервера/ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется настроить отправку почты mail

    Необходимо настроить отправку почты с сайта, в настоящее время при отправке выдает ошибку: Could not instantiate mail function. Сайт работает на cms Livestreet, поэтому знание данной системы приветствуется.

    Настройка почты
    Настройка сервера/ПО8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • ISPmanager

    Нужно исправить проблему с настройками сервера/ispmanager. После каких-то правок перестало корректно работать создание нового ввв домена. Домен создается, папки тоже, но при открытии сайта вместо данных из созданной папки открывает главную страницу сервера. ...

    ISPmanager
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настройка ПО: iptables, nginx, apache

    Сервер Centos 5.5 Была дос-атака, хостинг прислал рекомендации что нужно сделать, чтобы в дальнейшем блокировать дос-атаки (настройка iptables, nginx, apache). От вас просьба в первом сообщении указать: стоимость, когда можете приступить к выполненю, коротко ...

    ApacheCentOSNginx
    Настройка сервера/ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка Астерикса

    Необходимо поднять IP телефонию с Астелитом для небольшого офиса. Есть сервер на котором выделена отдельная VM для телефонии (есть удаленный доступ). Есть телефонный номер и настройки от провайдера (Астелита). Необходимо поднять IPsec и настроить ...

    Asterisk
    Настройка сервера/ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оптимизация интернет магазина на Joomla 1,5

    Интерент магазин mansteel.ru В последнее время сильно нагружает сервер. Хостинг на beget.ru - VIP тариф. Разрешенная Cp 220. Сайт несколько раз падал, когда на сайте сидело более 35 человек одновременно. Ненужные модули и плагины ...

    CSSJoomla
    Настройка сервера/ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Донастроить выделенный сервер

    Здравствуйте. Есть выделенный сервер, панель управления ISP установлена и настроена. Регулярно при установке сайта выдается ошибка 502 Bad Gateway nginx/0.6.32 Необходимо разобраться в причинах и сделать так чтобы на мои красивые глаза ...

    Nginx
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад