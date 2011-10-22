Имеется сервер под управлением Debian 6 squeeze. Нужно подготовить этот сервер, что-бы нормально работал скрипт ClipShare. Половину вроде сделал. Дальше не смог. А так же нужно настроить нормально CGI работу Apache. Некоторые скрипт не работают. ...
Установка PHP Apache MySQL на Windows 2003 SP2
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