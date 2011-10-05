Необходимо поднять IP телефонию с Астелитом для небольшого офиса. Есть сервер на котором выделена отдельная VM для телефонии (есть удаленный доступ). Есть телефонный номер и настройки от провайдера (Астелита). Необходимо поднять IPsec и настроить ...
Настройка ПО: iptables, nginx, apache
Сервер Centos 5.5
Была дос-атака, хостинг прислал рекомендации что нужно сделать, чтобы в дальнейшем блокировать дос-атаки (настройка iptables, nginx, apache). От вас просьба в первом сообщении указать: стоимость, когда можете приступить к выполненю, коротко - ваш опыт.
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