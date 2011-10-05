Настройка ПО: iptables, nginx, apache

Сервер Centos 5.5

Была дос-атака, хостинг прислал рекомендации что нужно сделать, чтобы в дальнейшем блокировать дос-атаки (настройка iptables, nginx, apache). От вас просьба в первом сообщении указать: стоимость, когда можете приступить к выполненю, коротко - ваш опыт.