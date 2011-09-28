Здравствуйте. Нужно выполнить перенос сайта с одного сервера на другой и осуществлять тех поддержку сайта на постоянной основе по мере возникновения в этом необходимости.
Требуется перенос данных (Минск)
Есть сервер под Linux. На нем несколько сайтов. Сейчас сервер к Интернету не подключен. Необходимо физически переписать с него некоторые данные (сделать бекап сайта из файлов данных + база данных).
Схема работы: приезжаем с сервером, переписываем данные, расчитываемся. Поэтому специалист нужен именно в Минске, где и находится сервер.
Работа простая, бюджет, пожалуйста, предлагайте не очень большой.
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