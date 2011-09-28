Требуется перенос данных (Минск)

Есть сервер под Linux. На нем несколько сайтов. Сейчас сервер к Интернету не подключен. Необходимо физически переписать с него некоторые данные (сделать бекап сайта из файлов данных + база данных).

Схема работы: приезжаем с сервером, переписываем данные, расчитываемся. Поэтому специалист нужен именно в Минске, где и находится сервер.

Работа простая, бюджет, пожалуйста, предлагайте не очень большой.