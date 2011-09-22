Настройка Debian под хостинг сайтов

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Закрыт3 заявки117 просмотров

Настройка Debian 6 squeeze через SSH/FTP под хостинг сайтов. Дополнительно: установка, настройка DNS сервера BIND, установка, настройка бесплатной панели управления хостингом ISPConfig.

Debian
14 лет назад
dennq
Денис 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров