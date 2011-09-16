Маршрутизация с помощью Quagga

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт4 заявки135 просмотров

Требуется настройка сервера на работу с несколькими каналами адсл что то типа Qagga, но конкретно не знаю что лучше будет. Нужно максимально быстрое переключение на другой шлюз при отказе первого. Стоит Ubuntu 11.04. Цена договорная.

Ubuntu
14 лет назад
Recaro
Алим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поднять WCF Service

    Необходимо поднять WCF Service вот на таком хостинге https://crm.nqhost.com/cart.php?a=confproduct&amp;i=0 Сам сервис откомпилированный лежит в папке Service в корне сайта - его нужно настроить, чтобы он заработал...

    Настройка сервера/ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка OrangeHRM

    Нужен специалист по настройке OrangeHRM Суть. Есть головной офис, который состоит из департаментов в котором работают сотрудники. Каждый месяц директор департамента ставит оценку каждому сотруднику (только своему) по 5 балльной шкале. Глава фирмы ...

    Настройка сервера/ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание терминала 1С

    Собственно необходимо создать терминальный доступ для нескольких бухгалтеров к серверу 1С, с ведением нескольких организаций. Нужна информация как это делать. ну и собственно настройка комплекса под ключ.

    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настроить связку Dovecot+Postfix+Mysql+Sasl Debian

    $30

    Суть задачи: Есть работающий почтовый сервер на Debian Squezee, на нем настроена связка Postfix+Courier+Sasl+Mysql+PostfixAdmin+ClamAV+SpamAssasin. На данный момент не работает корректно TLS/SSL на постфиксе и курьере. Хотелось бы удалить Courier и привязать Dovecot в качестве ...

    DebianMySQL
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настроить хостинг на Debian

    Есть сервер. ОС установлена. Необходимо подобрать ПО хостинг панели, установить и настроить. Ваши предложения (какая админ панель на ваше усмотрение лучше и пр.), сроки, цены только в проект.

    Debian
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Аудит сервера

    Интересует аудит сервера на предмет вредоносных дырочек. И еще решить вопрос по претензии хостинга: "С Вашего IP адреса зафиксирован сетевой флуд по UDP 105Мбит/с. Просьба сменить пароли пользователей и проверить ...

    ISPmanager
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад