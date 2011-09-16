Настроить удаленно Server 2008 (eng) аудиопроигр.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт3 заявки135 просмотров

Не работает аудиопроигрывать виндоус медиа плеер. Нужно настроить и запустить мр3 через него. Настройку произвести удаленно через TeamVewer. webmoney

14 лет назад
rblinov
Роман 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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