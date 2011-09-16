Сайты на сервере стали работать не стабильно (периодически сервер подвисает). Нужно найти проблему и исправить
Настроить удаленно Server 2008 (eng) аудиопроигр.
Не работает аудиопроигрывать виндоус медиа плеер. Нужно настроить и запустить мр3 через него. Настройку произвести удаленно через TeamVewer. webmoney
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