Настроить автоформирование поддоменов на хостинге

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт3 заявки140 просмотров

Решил установить Wordpress MU - Блогсервис

Там есть возможность, чтобы пользователи создавали свои блоги, внутри моего и у них поддомены формируются автоматически, в таком формате : exemple.mysite.ru

Нужен человек, который проконсультирует или настроит мне Apache (httpd.conf) и DNS на хостинге , чтобы поддомены формировались автоматически

ICQ : 366 892 443

Skype : mihail - consulting

ApacheWordPress
14 лет назад
WEB_PROFESSIONAL
Михаил 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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