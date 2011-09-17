Настроить автоформирование поддоменов на хостинге

Решил установить Wordpress MU - Блогсервис

Там есть возможность, чтобы пользователи создавали свои блоги, внутри моего и у них поддомены формируются автоматически, в таком формате : exemple.mysite.ru

Нужен человек, который проконсультирует или настроит мне Apache (httpd.conf) и DNS на хостинге , чтобы поддомены формировались автоматически

ICQ : 366 892 443

Skype : mihail - consulting