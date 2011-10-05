Поправить настройки впс

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен11 заявок190 просмотров

Имеем впс c установленной связкой nginx + apache2, стоит один сайт.

Яндекс начал индексировать ссылки типа http://sitename.ru:81/ и сайт по этому порту доступен.

Нужно это исправить, а также установить phpmyadmin.

Nginx
14 лет назад
duxxlless
Андрей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

swood
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все что требовалось быстро. Очень доволен. Буду обращаться еще.
Четкое ТЗ, небольшое уточнение. Приятно, когда заказчик знает, что хочет. С удовольствием и дальше буду с Вами работать.

Заявки фрилансеров

swood
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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