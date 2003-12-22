Имеем впс c установленной связкой nginx + apache2, стоит один сайт. Яндекс начал индексировать ссылки типа http://sitename.ru:81/ и сайт по этому порту доступен. Нужно это исправить, а также установить phpmyadmin.
Настроить аутентификацию по протоколу Kerberos
Надо настроить аутентификацию по протоколу Kerberos под Windows 7 и Win 2008 R2 для java-приложения
Серверная часть системы работает под win2008 x64. Установлена 32 битная Java.
Аутентификация клиентской части (java-приложения) по Kerberos происходит с использованием стандартного механизма JGSS.
Клиентская часть (java-приложение) корректно работает под win2000/2003 (AD под win2003).
При переносе клиента на win7 или в терминальном режиме на Win 2008 R2 для доменных администраторов аутентификация по Kerberos не проходит, хотя другие пользователи корректно аутентифицируются. При этом аутентификация по Kerberos через Web (из MS IE) с того же компьютера работает для администраторов.
В логах клиента - записи "No valid credentials provided".
Если выполнить их логина администратора команду kinit (команда создаёт и сохраняет локально информацию для Kerberos аутентификации) и ввести пароль администратора, затем перезагрузить клиентское приложение, то приложение начинает аутентифицироваться.
Воссоздать ситуацию на тестовом стенде с установленными с нуля ОС не удалось - все пользователи корректно аутентифицируются.
Исполнимые файлы и исходные коды системы находятся в http://sourceforge.net/projects/runawfe/files/SRC%20and%20BIN%20files/3.4.0.RC3
Серверная часть - в папке " Runa WFE Server "
Клиентское приложение - в папке " Task Notifier "
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется настройка сервера на работу с несколькими каналами адсл что то типа Qagga, но конкретно не знаю что лучше будет. Нужно максимально быстрое переключение на другой шлюз при отказе первого. Стоит Ubuntu 11.04. Цена договорная.Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $15
Не работает аудиопроигрывать виндоус медиа плеер. Нужно настроить и запустить мр3 через него. Настройку произвести удаленно через TeamVewer. webmoneyНастройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сайты на сервере стали работать не стабильно (периодически сервер подвисает). Нужно найти проблему и исправитьЗакрыт14 лет назад
Необходимо поднять WCF Service вот на таком хостинге https://crm.nqhost.com/cart.php?a=confproduct&i=0 Сам сервис откомпилированный лежит в папке Service в корне сайта - его нужно настроить, чтобы он заработал...Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен специалист по настройке OrangeHRM Суть. Есть головной офис, который состоит из департаментов в котором работают сотрудники. Каждый месяц директор департамента ставит оценку каждому сотруднику (только своему) по 5 балльной шкале. Глава фирмы ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется специалист для настройки и поддержания (администрирования) сервиса для проведения вебинаров. Платформа окончательно ещё не выбрана.Настройка сервера/ПО11 заявокЗакрыт14 лет назад
Собственно необходимо создать терминальный доступ для нескольких бухгалтеров к серверу 1С, с ведением нескольких организаций. Нужна информация как это делать. ну и собственно настройка комплекса под ключ.Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Суть задачи: Есть работающий почтовый сервер на Debian Squezee, на нем настроена связка Postfix+Courier+Sasl+Mysql+PostfixAdmin+ClamAV+SpamAssasin. На данный момент не работает корректно TLS/SSL на постфиксе и курьере. Хотелось бы удалить Courier и привязать Dovecot в качестве ...Завершен14 лет назад
Есть сервер. ОС установлена. Необходимо подобрать ПО хостинг панели, установить и настроить. Ваши предложения (какая админ панель на ваше усмотрение лучше и пр.), сроки, цены только в проект.Закрыт14 лет назад