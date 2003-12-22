Надо настроить аутентификацию по протоколу Kerberos под Windows 7 и Win 2008 R2 для java-приложения

Серверная часть системы работает под win2008 x64. Установлена 32 битная Java.

Аутентификация клиентской части (java-приложения) по Kerberos происходит с использованием стандартного механизма JGSS.

Клиентская часть (java-приложение) корректно работает под win2000/2003 (AD под win2003).

При переносе клиента на win7 или в терминальном режиме на Win 2008 R2 для доменных администраторов аутентификация по Kerberos не проходит, хотя другие пользователи корректно аутентифицируются. При этом аутентификация по Kerberos через Web (из MS IE) с того же компьютера работает для администраторов.

В логах клиента - записи "No valid credentials provided".

Если выполнить их логина администратора команду kinit (команда создаёт и сохраняет локально информацию для Kerberos аутентификации) и ввести пароль администратора, затем перезагрузить клиентское приложение, то приложение начинает аутентифицироваться.

Воссоздать ситуацию на тестовом стенде с установленными с нуля ОС не удалось - все пользователи корректно аутентифицируются.

Исполнимые файлы и исходные коды системы находятся в http://sourceforge.net/projects/runawfe/files/SRC%20and%20BIN%20files/3.4.0.RC3

Серверная часть - в папке " Runa WFE Server "

Клиентское приложение - в папке " Task Notifier "