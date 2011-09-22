Установить на выделенном сервере бекап и cPanel

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок191 просмотр

Выделенный сервер на hetzner.de

Задачи:

-Установить автоматическое резервное копирование всего содержимого

-заменить "плеск" на Cpanel.

Жду цены и сроки. Предложение актуально только сегодня. Заявки скрыты.

14 лет назад
Applo
Алекс 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров