SugarCRM установка, настройка и тренинг персонала

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт1 заявка123 просмотра

С Киевского офиса необходимо установить SugarCRM, помочь моим админам в нем разобраться в плане настроек, настроить необходимый workflow, обучить персонал.

В цену включите:

1. Удаленная работа по определению требований от меня, установка, настройка.

2. В офисе - 2 дня по 4 часа каждый день.

3. Удаленно - 4 часа поддержки.

В дальнейшем будем пользоваться консультационными услугами выбранного исполнителя периодически

14 лет назад
gregg
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров