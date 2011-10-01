Настроить зашиту от спама на centos/openvz

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен7 заявок290 просмотров

Здравствуйте,

Есть сервер, который используется только для внутренних задач, на нём почти ничего нет, но есть проблема. От root@ каким то образом валит спам и поступает соответственно в очередь. Стоит остановить sendmail и все прекращается, руткитов нету, сервер чистый, свой объем почты 100-200 сообщ в неделю. Как сдеалано будет - просьба пояснить.

CentOS
14 лет назад
lowtechmarketing
51 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

staerist
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
14 лет назад
$20
1 день
Буткеев Станислав некомпетентен в системном администрировании. Взялся за работу - сделать за день: * постоянно в инвизибле * не отвечает на вопросы и сообщения * невнимателен, не читает сообщения, переспрашивает * простые вещи надо тыкать пальцем * ничего не сделал за сутки, не на одном сервере, фильтры для почты настраивать не умеет, хотя взялся Сожалею о том, что случайному человеку были даны пароли от серверов, больше подобной ошибки не повторю.
Отвратительный заказ. некомпетентный.

Заявки фрилансеров

staerist
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
14 лет назад