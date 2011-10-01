Настроить зашиту от спама на centos/openvz

Буткеев Станислав некомпетентен в системном администрировании. Взялся за работу - сделать за день: * постоянно в инвизибле * не отвечает на вопросы и сообщения * невнимателен, не читает сообщения, переспрашивает * простые вещи надо тыкать пальцем * ничего не сделал за сутки, не на одном сервере, фильтры для почты настраивать не умеет, хотя взялся Сожалею о том, что случайному человеку были даны пароли от серверов, больше подобной ошибки не повторю.