Установка настройка outlook exchange server

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок139 просмотров

Задача:

Установить и настроить outlook exchange server 2007 (2010)

Имеется

Сервер с удаленным доступом, Система microsoft server 2008 r2.

Требуется настроить:

Обмен сообщениями электронной почты

Безопасный протокол IMAP с поддержкой сертификатов безопасности и синхронизации

Централизованное хранение данных (почта, календари, контакты, задачи)

Личные контакты, задачи, календарь

Общие контакты, задачи, календарь

Планирование расписания работы в группах, в том числе просмотр сведений о занятости

Синхронизация контактов, календарей, задач с несколькими устройствами

Доступ через web браузер (Outlook Web Access, web интрефейс)

Доступ с мобильных устройств

Доступ к общим файлам и папкам

Доступ к данным из приложений Microsoft

+ произвести обучение персонала для создания новых учетных записей (пользователей) и наделение их правами.

От вас:

1) Сроки выполнения.

2) Стоимость работ

14 лет назад
dento
Ирина 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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